Их всего пять: названы знаки Зодиака, которых оберегают высшие силы

С каждым из нас в жизни порой случаются удивительные вещи, которые иначе как чудом не назовёшь. Вытянуть на экзамене единственный билет, который знаешь на отлично, купить последний билет на самолёт в путешествие мечты, столкнуться с второй половинкой по чистой случайности - все эти события как будто устраивают высшие силы, настолько хорошо и ладно все складывается. Жизнь некоторых знаков как будто состоит из череды таких счастливых совпадений - все дело в том, что им покровительствуют высшие силы. Рассказываем, под какими созвездиями родились главные везунчики в зодиакальной плеяде.

Овен

Представители огненного знака - настоящие любимчики фортуны. Мироздание постоянно оказывает поддержку целеустремленным и упорным Овнам, помогает им во всех их начинаниях.

Уроженцы этого знака всегда окружены любящими и верными людьми, на работе у них тоже все складывается как нельзя более благополучно, деньги текут в карман рекой.

Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, довольно часто рискуют, попадают в какие-нибудь авантюры, оказываются в сложных жизненных ситуациях. Однако они постоянно выходят сухими из воды - по мнению астрологов, как раз таки потому, что им покровительствует само мироздание. Даже в моменты, когда Близнецам кажется, что они зашли в тупик, судьба посылает им спасительный знак или шанс.

Лев

Удачу, которая сыпется на Львов словно из рога изобилия, представители этого знака часто воспринимают как должное. Они убеждены, что все блестящие возможности, которые выпадали им на пути и которыми они, разумеется, воспользовались, результат их собственного труда.

Отчасти так оно и есть - без упорства Львы ничего не достигли бы, но и о заботе фортуны тоже забывать не стоит.

Дева

Мироздание наделило Дев поразительной интуицией, поэтому они всегда предчувствуют опасности на своем пути или на пути своих близких, и могут заранее продумать варианты, как избежать неприятностей. Уроженцы этого земного знака всегда получают то, чего хотят - и это лишний раз доказывает, что они находятся на хорошем счету у вселенной.

Стрелец

Неугасаемый оптимизм Стрельцов пылает, словно факел, и освещает дорогу не только им самим, но и всем близким. Уроженцы огненного знака всегда готовы поделиться с окружающими хорошим настроением и жизнелюбием, поэтому судьба щедро награждает их за это многочисленными подарками и сюрпризами.