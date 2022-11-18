Их стоит опасаться: эти знаки Зодиака легко могут сглазить или навести порчу

“Как будто сглазил кто-то”, - говорим мы, когда на голову обрушивается целая череда неприятностей. Шутки шутками, однако специалисты в сфере эзотерики убеждены, что чей-то недобрый взгляд или дурное пожелание способны нанести серьезный урон слабому и хрупкому энергетическому полю. Некоторые люди обладают настолько мощной темной энергетикой, что защититься от их негативного влияния никому не под силу. Рассказываем, каких трех знаков зодиака стоит остерегаться, ведь именно они могут с легкостью сглазить или проклясть.

Телец

Представители земного знака совсем не похожи на тех, кто способен навести порчу, и потому с ними нужно быть особенно осторожными. Ведь на самом деле Телец обладает мощными энергетическими ресурсами, которые могут быть направлены как в положительное, так и отрицательное русло - зависит от ситуации.

Если вам не повезло чем-то обидеть или задеть уроженца этого знака, стоит ожидать от него минусов в карму.

Когда Телец разгневан, он может произнести вслух страшные проклятия или даже просто подумать об этом, в любом случае его слова часто сбываются в реальной жизни. Достаться может и тому, кто просто попал под горячую руку.

Скорпион

Негативные слова и пожелания Скорпиона обладают разрушительным действием - настолько сильна его энергетика. Представители водного знака обладают самым большим магическим потенциалом в гороскопе, поэтому они действительно могут проклясть или сглазить так, что мало не покажется.

Становиться причиной гнева или ярости Скорпиона не рекомендуется - иначе он нанесет энергетическому полю обидчика непоправимый ущерб.

Кроме того, этот знак завистлив, поэтому он вполне может наложить порчу на своих конкурентов и на тех, кто добился того, о чем Скорпион пока только мечтает.

Козерог

Рожденные под покровительством Сатурна, представители земного знака наделены тяжелой и сильной энергетикой. Угадать, что у Козерога на уме, невозможно - слишком уж этот знак закрыт и хладнокровен.

Ему достаточно взглянуть на оппонента, чтобы вторгнуться в его энергетическое пространство и причинить серьезный вред.

Надо сказать, что к сглазу уроженцы этого знака прибегают не так уж часто, как говорится, редко, но метко. Чаще всего страдают конкуренты Козерога по работе - этот знак не терпит, когда кто-то обходит его по карьерной лестнице.