Их оценили в миллионы долларов: ахнете, увидев честное фото ягодиц Лопес

Американская певица Дженнифер Лопес когда-то потрясла общественность, застраховав свое самое главное достоинство — пятую точку. Эта часть тела звезды действительно стала ее визитной карточкой, но вкладывать огромные деньги в ее сохранность показалось публике весьма странным решением.

О какой сумме идет речь, неизвестно до сих пор. Одни СМИ сообщают о 27, а другие — о 300 миллионах долларов. Но в любом случае стоимость ягодиц певицы оценивается в астрономическую сумму. И следит за ними Джей Ло соответствующе.

В этом году артистке исполнилось 54 года, однако выглядит она просто потрясающе для своего возраста. Звезда регулярно посещает спортзал, правильно питается и не представляет своей жизни без пробежек. Результат налицо — ягодицы Лопес выглядят так, что впору позавидовать и тридцатилетним. Видимо, вложение все-таки было удачным.