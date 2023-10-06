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Их оценили в миллионы долларов: ахнете, увидев честное фото ягодиц Лопес

6 октября 2023 08:00
Их оценили в миллионы долларов: ахнете, увидев честное фото ягодиц Лопес

Певица тщательно следит за самыми дорогими частями тела.

Американская певица Дженнифер Лопес когда-то потрясла общественность, застраховав свое самое главное достоинство — пятую точку. Эта часть тела звезды действительно стала ее визитной карточкой, но вкладывать огромные деньги в ее сохранность показалось публике весьма странным решением.

О какой сумме идет речь, неизвестно до сих пор. Одни СМИ сообщают о 27, а другие — о 300 миллионах долларов. Но в любом случае стоимость ягодиц певицы оценивается в астрономическую сумму. И следит за ними Джей Ло соответствующе.

В этом году артистке исполнилось 54 года, однако выглядит она просто потрясающе для своего возраста. Звезда регулярно посещает спортзал, правильно питается и не представляет своей жизни без пробежек. Результат налицо — ягодицы Лопес выглядят так, что впору позавидовать и тридцатилетним. Видимо, вложение все-таки было удачным.

Их оценили в миллионы долларов: ахнете, увидев честное фото ягодиц Лопес
Фото: legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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