Их не взяли на «Фабрику звезд», но они стали знамениты: как такое возможно

Сейчас имена этих знаменитостей на слуху у всей страны, но когда-то они с треском провалили кастинг на самое известное в России шоу певческих талантов. Вот что объединило Нюшу, Ксению Собчак и Катерину Шпицу — громкое фиаско на «Фабрике звезд».

Ксения Собчак

Зрители были уверены: на «Фабрику» взяли всех детей всех селебрити страны. Однако дочери Анатолия Собчака на шоу дали от ворот поворот. Правда, несостоявшаяся певица грустила недолго. В интервью она не раз признавалась: на «Первый» пришла покрутить хвостом, так что отказ не слишком больно ранил самолюбие самой известной питерской наследницы.

Нюша

Певицу в пятом сезоне «зарубила» Алла Пугачева. Не спас Нюшу и юный возраст. На кастинг она смело явилась в 13 лет. Кстати, именно возраст артистка и считает единственной причиной провала. Примадонна же всегда загадочно отмалчивалась об истинной аргументации своего категоричного отказа.

Катерина Шпица

Актрисе повезло меньше всех. На кастинге в 2005 году ей даже не дали спеть. Неизвестно, правда, как собиралась петь девушка, которая всю жизнь лелеяла мечту стать танцовщицей. Жюри будто предчувствовало тотальный провал, поэтому молодую Шпицу перебивали, сбивали и в итоге вовсе прогнали со сцены.