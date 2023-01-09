Их эмоции — актерская игра: этим знакам Зодиака верить нельзя

В отличие от других живых существ, населяющих нашу планету, человек способен лгать и притворяться. Бывает, что, встретив милого, вежливого и обходительного человека, мы тем не менее не доверяем ему - а потом выясняется, что интуиция была права, и под маской “доброго самаритянина” скрывался подлец и манипулятор. Однако случается и так, что распознать лжеца не представляется возможным. А все потому, что фальшь для него так же естественна, как для других людей - правда. Астрологи назвали знаки зодиака, под которыми чаще всего появляются на свет самые неискренние мужчины и женщины.

Близнецы

Ни для кого уже не секрет, что Близнецы по определению люди двуличные - само название знака зодиака велело им такими быть. Однако представители воздушной стихии настолько ловко и виртуозно входят в любой образ, который примеряют на себя, что не верить им совершенно невозможно. Сегодня Близнецы шутят без перерыва и становятся звездами любой вечеринки, а завтра напускают на себя меланхоличный вид и наглухо закрываются ото всех.

Пойди догадайся, какая же из всех этих ипостасей на самом деле настоящая - тем более что это загадка на миллион и для самих Близнецов.

Дева

Представители земного знака также претендуют на звание мастеров притворства. По своей сути Девы - люди достаточно сдержанные в проявлении эмоций. Поэтому если они начинают в голос смеяться над вашими шутками, которым, на минуточку, сто лет в обед и не слышал их разве что новорожденный младенец, или сочувственно кивать в ответ на ваши жалобы и даже украдкой смахивать слезу - это верный признак, что Деве от вас что-то понадобилось.

Уроженцы этого знака начинают лицемерить, когда видят выгоду, поэтому нетипичное для них поведение - тревожный звоночек, возвещающий, что Дева на низком старте.

Рыбы

Скромные и сентиментальные Рыбки порой начинают вести себя так, словно в них вселилась их полная противоположность. То на барной стойке примутся лихо отплясывать, то подойдут и попросят зажигалку, хотя их никто и никогда до этого с сигаретой в руке не видел. Причина такого лицемерия на самом деле очень простая. Рыбка ужасно хочет кому-то понравиться и прилагает все усилия для того, чтобы, во-первых, привлечь внимание той самой персоны, а во-вторых, сделать вид, что она “своя в доску”.