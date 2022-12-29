Игры со смертью: что сгубило звезду «Агента национальной безопасности»

Успеха и всероссийской славы Андрею Краско пришлось ждать долго. Знаменитым он проснулся после выхода на экраны сериала «Агент национальной безопасности», в котором воплотил майора Краснова. Только этого артисту было мало. Он мечтал о большой и поистине звездной роли, но судьба распорядилась иначе.

Краско часто прикладывался к бутылке и много курил. Тем самым он заглушал душевную боль, вызванную неудачами в карьере и личной жизни. Вот только актер не понимал, что вредные привычки втянули его в игру со смертью. Звезда экрана никогда не мог похвастаться крепким здоровьем, ведь у него были проблемы с сердцем и легкими. Дело не обошлось без серьезного диагноза: врачи обнаружили у знаменитости астму.

Курение и алкоголь лишь усугубляли и без того плачевную ситуацию. К тому же Краско начал много и активно сниматься, тем самым изнашивая ослабленный организм. Все это привело к трагедии: летом 2006 года сердце 48-летнего актера остановилось прямо на съемочной площадке. Причиной его смерти стал сердечный приступ.