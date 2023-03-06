Играет только мужские роли: гляньте, какой выросла дочь Кушнир из «Ищейки»

Перед актерами могут ставиться любые творческие задачи, и порой они даже выходят за рамки обыденных представлений. Например, режиссеры иногда просят сыграть персонажа противоположного пола, и такую работу непросто выполнить даже одаренному артисту.

Но для маленькой Маши это не стало проблемой. Она родилась в семье Анны Банщиковой и с первых месяцев своей жизни находилась на съемочной площадке. Девочку можно увидеть в четвертом сезоне детективного сериала «Ищейка», где она сыграла сына главной героини Александры Кушнир.

Но это не единственная мужская роль талантливой малышки. Портал «7 дней » пишет, что Маша также предстала перед зрителями в образе младенца Юрочки в том же проекте.

В таком юном возрасте у начинающей актрисы уже есть весьма хорошее портфолио. К тому же она заметно подросла и стала милой девочкой с кудрявыми волосами, что точно поможет ей заполучить роли маленьких красавиц, а не озорных мальчиков.