Играет только мужские роли: гляньте, какой выросла дочь Кушнир из «Ищейки»
У малышки определенно есть талант.
Перед актерами могут ставиться любые творческие задачи, и порой они даже выходят за рамки обыденных представлений. Например, режиссеры иногда просят сыграть персонажа противоположного пола, и такую работу непросто выполнить даже одаренному артисту.
Но для маленькой Маши это не стало проблемой. Она родилась в семье Анны Банщиковой и с первых месяцев своей жизни находилась на съемочной площадке. Девочку можно увидеть в четвертом сезоне детективного сериала «Ищейка», где она сыграла сына главной героини Александры Кушнир.
Но это не единственная мужская роль талантливой малышки. Портал «7 дней» пишет, что Маша также предстала перед зрителями в образе младенца Юрочки в том же проекте.
В таком юном возрасте у начинающей актрисы уже есть весьма хорошее портфолио. К тому же она заметно подросла и стала милой девочкой с кудрявыми волосами, что точно поможет ей заполучить роли маленьких красавиц, а не озорных мальчиков.