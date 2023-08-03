Любимая игра советских детей сейчас под строгим запретом: вот почему

Советские дети были большими любителями массовых игр. Огромными компаниями они собирались в любимом дворе, где обязательно придумывали очередную массовую забаву. Часть этих развлечений пользуется популярностью и у современных детей, но некоторые теперь уже невозможно представить.

Так, популярной игрой у подрастающего поколения были казаки-разбойники. Компания делилась на две команды, казаков и разбойников, и вторые прятались от первых. А их противники должны были найти всех разбойников и отправить их в «тюрьму».

Подобное развлечение могло длиться не один день, а территория нередко захватывала больше, чем один двор. Дети пропадали с самого утра и возвращались только поздно вечером, чтобы утром вновь отправиться играть. Но сегодня казаков-разбойников практически невозможно представить. Уровень опасности, с которой могут столкнуться дети, значительно увеличился, поэтому никакой родитель не позволит своему ребенку весь день прятаться в соседних дворах. В итоге захватывающая игра осталась лишь в фильмах и воспоминаниях старшего поколения.