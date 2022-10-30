Идеальный на экране: выходки «примерного семьянина» Льва Дурова удивят любого

Актер Лев Дуров был женат на Ирине Кириченко, к которой несомненно питал самые теплые чувства. И тем не менее порой артист вредил своим отношениям с супругой.

На экранах Дуров то и дело представал в образе спокойных и уравновешенных мужчин, но в реальной жизни он таким не был. Особенно сильно Дуров страдал от собственной ревности, с которой ничего не мог поделать.

Однажды артист избил совершенно незнакомого мужчину лишь за то, что тот на улице разговаривал с его возлюбленной. Впоследствии оказалось, что случайный прохожий просто узнавал у Кириченко дорогу. И это далеко не единственная выходка «примерного семьянина».

После одной из ссор, когда Дурову показалось, что он видел, как его жена целуется с другим, та собрала вещи и ушла. Впрочем, как пишет Дзен-канал «Кумиры наших и прошедших лет», долго разлука не продлилась, а Ирина вернулась к мужу, который продолжил изводить ее своими недоверием и подозрительностью.