Идеальный Д’Артаньян: мало кто знает, каким красавцем был брат Боярского

Михаил Боярский — один из самых известных советских актеров. Он сыграл множество ярких ролей, но больше всего полюбился зрителям как Д’Артаньян из «Трех мушкетеров». Немногие знают, что брат Михаила, Александр Боярский, не менее талантливый актер.

Александр не родной, а сводный брат Михаила Боярского. Но с самого детства они были очень близки, а маленький Миша во многом равнялся на старшего брата. После школы Саша пытался поступить в театральный институт в Ленинграде, но провалился из-за плохой дикции. Через год Александр улучшил речь и смог пройти в ЛГИТМИК.

Сразу после выпуска молодой человек начал сниматься в кино и получил главную роль в картине «Молодость офицера». К сожалению, картина не вышла в свет, но амплуа офицера закрепилось за Боярским. Список ролей в кино у него небольшой, но основная их часть — офицеры-белогвардейцы. На театральной сцене карьера Александра шла намного лучше. Он несколько лет играл в Ленинграде, а затем уехал в Ригу и стал режиссером драматического театра.

Сам Михаил Боярский всегда признавал, что старший брат красивее и умнее его. В молодости Александр мог легко затмить родственника своей аристократической внешностью. Поклонники считают, что именно Александр Боярский куда больше похож на гасконского дворянина, чем сыгравший роль Д’Артаньяна Михаил.

К сожалению, жизнь Александра трагически оборвалась в 42 года. На гастролях в Болгарии он утонул во время шторма.