Идеальную красоту этого мужчины доказала наука: женщины выступили против (фото)

Известный пластический хирург Джулиан де Сильва задался целью определить самого красивого мужчину среди знаменитостей. Для этого он использовал специальную компьютерную программу по расчету золотого сечения. Результат исследования вызвал оторопь у многих.

Тот факт, что среди первых красавцев оказались Крис Хэмсворт и Гарри Стайлс, ни у кого не вызвал сомнений. В большинстве своем интернет-пользователи согласны с тем, что и тот, и другой действительно могут претендовать на звание главного секс-символа. А вот лидер своеобразного состязания шокировал многих.

Им оказался Реге-Жан Пейдж, получив 93,65% с точки зрения золотого сечения. Выходит, что красота знаменитости доказана наукой, но для представительниц прекрасного пола это недостаточно весомый аргумент. Многие из них выступили против такого мужского идеала.