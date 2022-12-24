Идеальная фигура и соблазнительные формы: в дочку Ван Дамма сложно не влюбиться

В такой семье не обойтись без спорта.

Популярный актер Жан-Клод ван Дамм запомнился не столько благодаря творческому таланту, сколько из-за его физической подготовки. Легко предположить, что он также прививал любовь к спорту своим детям.

Дочь знаменитого артиста и бодибилдерши Глэдис Португез всем сердцем ненавидела боевые искусства и решила выбрать конькобежный спорт. Бьянка успешно занимала призовые места, пока не получила серьёзную травму спины.

После этого ей пришлось вернуться к нелюбимому занятию и совершенствовать своё мастерство поединка.

Именно это принесло ей широкую популярность и роли в боевиках.

Бьянка выросла настоящей красавицей. Она поддерживает в форме свою шикарную фигуру и не стесняется демонстрировать ее в социальных сетях. Такие откровенные фотографии вызывают восторженную реакцию пользователей и множество комплиментов.