И зачем ему Кэрри Брэдшоу? Кого на самом деле охмурил «этот русский» из сериала

У главной героини «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу было множество поклонников. Наверняка многие вспомнят ее русского ухажера Александра Петровского, которого сыграл советский и американский балетмейстер Михаил Барышников. Личная жизнь артиста достойна отдельного сериала.

Танцор перебрался в Штаты в далеком 1974 году. Ради новой жизни Барышников расстался со своей фактической женой, которая жила в Ленинграде. Впрочем, артист горевал недолго. Уже через два года он встретился с известной актрисой Джессикой Лэнг, с которой у него начался страстный роман.

Звезда фильма «Кинг-Конг» родила от Барышникова дочь Александру. Однако отношения артистов не сложились. Джессика жаловалась, что Михаил требует от нее готовить ему русские блюда, но становиться домохозяйкой Лэнг вовсе не хотела.

Затем, по слухам и информации в прессе, Барышников пустился во все тяжкие. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун и Лайзой Миннелли, а также с Умой Турман и Изабеллой Росселинни. Однако в итоге танцор остановил свой выбор на Лизе Райнхарт — балерине из Австрии. Ради супруга она оставила карьеру и посвятила себя семье. У них родилось трое детей — Питер, Анна и Софья.

Чета счастлива и по сей день, а Барышников благодарен судьбе, что встретил такую добрую и заботливую женщину. А у Кэрри Брэдшоу не было ни единого шанса.