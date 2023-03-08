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И зачем ему Кэрри Брэдшоу? Кого на самом деле охмурил «этот русский» из сериала

8 марта 2023 15:30
И зачем ему Кэрри Брэдшоу? Кого на самом деле охмурил «этот русский» из сериала

Очаровывал первых красавиц.

У главной героини «Секса в большом городе» Кэрри Брэдшоу было множество поклонников. Наверняка многие вспомнят ее русского ухажера Александра Петровского, которого сыграл советский и американский балетмейстер Михаил Барышников. Личная жизнь артиста достойна отдельного сериала.

Танцор перебрался в Штаты в далеком 1974 году. Ради новой жизни Барышников расстался со своей фактической женой, которая жила в Ленинграде. Впрочем, артист горевал недолго. Уже через два года он встретился с известной актрисой Джессикой Лэнг, с которой у него начался страстный роман.

Звезда фильма «Кинг-Конг» родила от Барышникова дочь Александру. Однако отношения артистов не сложились. Джессика жаловалась, что Михаил требует от нее готовить ему русские блюда, но становиться домохозяйкой Лэнг вовсе не хотела.

И зачем ему Кэрри Брэдшоу? Кого на самом деле охмурил «этот русский» из сериала

Затем, по слухам и информации в прессе, Барышников пустился во все тяжкие. Ему приписывали романы с Шэрон Стоун и Лайзой Миннелли, а также с Умой Турман и Изабеллой Росселинни. Однако в итоге танцор остановил свой выбор на Лизе Райнхарт — балерине из Австрии. Ради супруга она оставила карьеру и посвятила себя семье. У них родилось трое детей — Питер, Анна и Софья.

Чета счастлива и по сей день, а Барышников благодарен судьбе, что встретил такую добрую и заботливую женщину. А у Кэрри Брэдшоу не было ни единого шанса.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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