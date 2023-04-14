И в этом доме она будет жить? Орлова шокировала народ новым жильем (фото)

Уютный загородный домик без лишнего пафоса — это точно не про семью Орловой. Совсем недавно на просторах Интернета разлетелись фотографии дома, в котором живет Ольга Орлова — известная певица и телеведущая, одна из тех, кто работал в группе «Блестящие».

Увидев дом, в котором сейчас проживает звезда, зрители были ошарашены. Это двухэтажное здание с огромным количеством комнат. Все они выполнены в разных стилях и порой не перекликаются друг с другом.

Снаружи дом выглядит так же роскошно, как и внутри. На территории дома виднеются шикарные растения, а сама постройка выполнена из светлого кирпича. Дополняет целостный образ выложенная темная кладка.

Дом выполнен преимущественно в светлых оттенках, что придает ему более богатый вид. Вместе с Ольгой в доме проживают четыре пса. Практически в каждой комнате у Ольги установлены огромные зеркала, а также громадные вазы с цветами. Видимо, она может себе позволить роскошную жизнь.

Отношение у публики к Ольге Орловой неоднозначное, как и к любой звезде шоу-бизнеса. Однако она одна из немногих, кто не позиционирует себя высокомерно, а, наоборот, готова прийти на помощь в любую минуту.