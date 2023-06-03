И смех, и грех: от народа годами утаивали нелепые обстоятельства смерти Абдулова

Гибель Александра Абдулова стала большой трагедией для всех. Актер умер довольно молодым — ему было всего 54 года. Звезда экрана боролся с раком легких, но смерть его наступила при довольно странных и в то же время нелепых обстоятельствах.

Шокирующими подробностями, которые годами утаивали от народа, поделился Леонид Ярмольник. Артист рассказал, что видел коллегу за два дня до его кончины.

Ярмольник поведал, что, вопреки врачам, артист покинул Чазовский центр, где проходил лечение. Актер хотел встретить Новый год рядом со своей семьей, не зная, что это решение приведет к фатальным последствиям.

Леонид Исаакович отметил, что умер Абдулов «удивительно». По воспоминаниям артиста, Александр Гавриилович ел сухарик, запивал его киселем, как вдруг подавился и закашлялся. И смех, и грех, но именно после этого, по словам Ярмольника, и наступила смерть звезды «Чародеев».