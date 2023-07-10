«И поделом»: оставшаяся без роли в российском сериале Машкова сделала заявление

Мария Машкова сделала свой выбор и теперь видит его последствия. Поклонники звезды бьют тревогу, получив новость о том, что она осталась без роли в популярном российском сериале. И артистка не запоздала с комментариями произошедшего.

Знаменитость сама отказалась от жизни и работы в России, переехав вместе с семьей в США. Вот почему Машкова не удивилась тому, что ее вырезали из проекта «Операция „Престол“», съемки в котором она начала, но так и не закончила.

«И поделом. Действительно, поделом»,

— сделала заявление звездная блондинка.

Артистка уточнила, что завершение карьеры в России далось ей непросто, но жалеть о своем решении не пришлось ни на секунду. Вдобавок она поблагодарила продюсеров сериала за то, что те не стали принимать кардинальные меры и наказывать ее финансово.

К слову, в картине «сбежавшую» артистку заменили Татьяной Арнтгольц. Дочь Машкова порадовалась такому повороту событий, заметив, что питает глубокое уважение к коллеге по цеху.