«И не стыдно?!»: народ ахнул от 11-комнатной квартиры Мельниковой

Стараниями Анастасии Мельниковой в Санкт-Петербурге на одну коммунальную квартиру стало меньше. Актриса поставила перед собой сложную цель: превратить 11 комнат, в которых жили пять разных семей, в одной уютное семейное гнездышко.

У звезды ушло 13 лет на то, чтобы сделать жилплощадь своей. Для начала ей пришлось влезть в долги, чтобы по одной выкупить комнаты у всех пяти квартиросъемщиков, каждый которых взамен требовал квартиру в центре города с двумя-тремя комнатами.

С последним из них у Анастасии развернулась война: то соседка отказывалась съезжать, то подселяла к Мельниковой мигрантов из Азии. Однако победительницей из схватки за квадратные метры вышла звезда «Улиц разбитых фонарей».

Далее последовал долгий и очень дорогой ремонт под один из питерских дворцов. Увидев финальный результат, россияне опешили и выразили свое негодование: