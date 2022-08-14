И маме не стыдно: как выглядит и чем занимается дочь ведущей «Время»

О единственной дочери Екатерины Андреевой известной не так уж много: она не мелькает в светской хронике, не принимает участия в шоу и вообще не связана с телевидением.

Известно, что Наталье, которая носит фамилию отца — Назарова, исполнилось 39 лет, она окончила МГИМО на красный диплом, выбрав для себя факультет финансов и права. Теперь звездная наследница работает юристом, скрывая от журналистов детали личной жизни.

Редкие фотографии Екатерины и Натальи вызывают у поклонников изумление: большинство считает, что дочь как две капли воды похожа на ведущую программы «Время» — та же стать, похожие черты лица и красота, угрозой которой не стал возраст.

Сама Андреева с гордостью делилась, что Наталья с детства не доставляла ей хлопот. Девочка прилежно училась, занималась хозяйством и проявляла удивительную самостоятельность, чему поспособствовал плотный рабочий график матери.