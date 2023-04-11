И это звезда: Белла из «Сумерек» ужасает народ внешним видом (фото)

Кристен Стюарт известна как звезда «Сумерек», драмы «Спенсер» и других знаменитых фильмов. За годы карьеры она успела стать одной из самых ярких артисток своего поколения, однако внимание публики она привлекает не только творческими успехами.

Дело в том, что Стюарт нередко позволяет себе весьма экстравагантные и неряшливые образы. Она может появиться в рваных и грязных трениках не только во время воскресной прогулки за покупками, но и на кинофестивале.

Например, не так давно она возглавила жюри Берлинале, но на фестивале совершенно не заботилась о своем внешнем виде. На сцене она появлялась в пиджаке Tom Brown, который сочетала с рваными и грязными джинсами, кедами и предпочитала совсем не мыть голову.

Подобное поведение шокирует ее фанатов по всему миру. Как отмечают поклонники, Стюарт, которая уже несколько лет как является амбассадором Chanel, должна соответствовать своему статусу и внимательнее относиться к внешности, ведь за ее жизнью следят миллионы людей.