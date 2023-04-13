И это Гена Букин? Ахнете, увидев, как изменился самый знаменитый продавец обуви (фото)

Виктор Логинов известен как Гена Букин из культового ситкома «Счастливы вместе». Годами артист ассоциировался со своим героем-неудачником, но после завершения сериала не захотел становиться заложником одного образа.

Так, он успел принять участие в сериалах «Дружба народов» и «Девочки не сдаются», был диджеем и работал ведущим в нескольких популярных шоу. Помимо этого, артист полностью изменил свой имидж. Логинов отрастил длинную бороду, а от лишних килограммов избавился в тренажерном зале и стал практически атлетом.

Поклонники экранного Букина не оставили без внимания преображение кумира. В социальных сетях они не перестают удивляться новой внешности Логинова, отмечая, что теперь никогда бы не узнали в нем комичного продавца обуви. По их мнению, артист превратился в другого человека, а годы только пошли ему на пользу.