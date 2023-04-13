И это Гена Букин? Ахнете, увидев, как изменился самый знаменитый продавец обуви (фото)
Премьера сериала состоялась 17 лет назад.
Виктор Логинов известен как Гена Букин из культового ситкома «Счастливы вместе». Годами артист ассоциировался со своим героем-неудачником, но после завершения сериала не захотел становиться заложником одного образа.
Так, он успел принять участие в сериалах «Дружба народов» и «Девочки не сдаются», был диджеем и работал ведущим в нескольких популярных шоу. Помимо этого, артист полностью изменил свой имидж. Логинов отрастил длинную бороду, а от лишних килограммов избавился в тренажерном зале и стал практически атлетом.
Поклонники экранного Букина не оставили без внимания преображение кумира. В социальных сетях они не перестают удивляться новой внешности Логинова, отмечая, что теперь никогда бы не узнали в нем комичного продавца обуви. По их мнению, артист превратился в другого человека, а годы только пошли ему на пользу.
«Красавец», «Уже давно не Букин», «Вот это мужчина», — пишут удивленные фанаты.