И ДНК-тест не нужен: потеряете дар речи, увидев внебрачного сына прапорщика Шматко

Алексей Маклаков — многодетный отец. Из шестерых детей актера четверо появились на свет от разных женщин, и не все из них в законном браке.

В середине 80-х архитектор Вероника Литвинова родила знаменитости сына Прохора. Речи о создании крепкой семьи не шло — возлюбленные без лишних сожалений расстались. Прапорщик Шматко из «Солдат» был занят развитием своей карьеры. С мальчиком, который остался жить с матерью в Томске, он связи не поддерживал, но алименты платил исправно.

Общение с Прохором артист наладил, когда тот стал уже совсем взрослым. Маклаков сблизился со своим наследником и даже присутствовал на выписке внука Платона.

Внебрачный сын звезды ведет непубличный образ жизни. Тем не менее в Сети есть его фото. Увидев его, поклонники понимают: это тот самый случай, когда ДНК-тест не нужен. Прохор — полная копия своего знаменитого родителя.