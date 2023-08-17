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Киноафиша Статьи И ДНК-тест не нужен: потеряете дар речи, увидев внебрачного сына прапорщика Шматко

И ДНК-тест не нужен: потеряете дар речи, увидев внебрачного сына прапорщика Шматко

17 августа 2023 15:00
И ДНК-тест не нужен: потеряете дар речи, увидев внебрачного сына прапорщика Шматко

Звездный наследник уже сделал актера дедом.

Алексей Маклаков — многодетный отец. Из шестерых детей актера четверо появились на свет от разных женщин, и не все из них в законном браке.

В середине 80-х архитектор Вероника Литвинова родила знаменитости сына Прохора. Речи о создании крепкой семьи не шло — возлюбленные без лишних сожалений расстались. Прапорщик Шматко из «Солдат» был занят развитием своей карьеры. С мальчиком, который остался жить с матерью в Томске, он связи не поддерживал, но алименты платил исправно.

Общение с Прохором артист наладил, когда тот стал уже совсем взрослым. Маклаков сблизился со своим наследником и даже присутствовал на выписке внука Платона.

Внебрачный сын звезды ведет непубличный образ жизни. Тем не менее в Сети есть его фото. Увидев его, поклонники понимают: это тот самый случай, когда ДНК-тест не нужен. Прохор — полная копия своего знаменитого родителя.

И ДНК-тест не нужен: потеряете дар речи, увидев внебрачного сына прапорщика Шматко
Фото: Кадры из сериала "Солдаты" 2004–2014, кадр из программы "Судьба человека"
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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