«И что плохого»: Киркоров ответил на слухи о связи с Хилькевич

Певец не удивился сплетням о том, что он является отцом одной из дочерей актрисы.

Филипп Киркоров впервые ответил на слухи о своих отношениях с Анной Хилькевич. В 2015 году актриса родила дочку Ариану от мужа, бизнесмена Артура Волкова. А через пару лет появились слухи о ее скором разводе — утверждалось, что актриса закрутила роман со звездой шоу-бизнеса. Через год она родила дочку Марию и в соцсетях заявила, что ее отношения с мужем стали еще крепче.

Но сплетни о том, что отцом младшей дочери Анны является не Волков, не утихали. Ведь и Маша с самого детства чертами лица была куда больше похожа на Филиппа Киркорова, чем на отца. По всей видимости, такие новости только польстили певцу, поэтому он не стал их отрицать.

«И что плохого», — удивился исполнитель в шоу «Ты не поверишь!».

По его словам, тот факт, что на свет появился ребенок, который похож на хорошего артиста, просто замечателен. Киркоров добавил, что чем больше в мире будет красивых людей, тем будет лучше. Своим поведением певец поставил Анну в неудобное положение: она уже не раз опровергала информацию о связи с исполнителем, а теперь ей снова придется это делать.