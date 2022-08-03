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Киноафиша Статьи «Хватит уродовать себя»: Собчак прошлась по бывшей пассии Тимати

«Хватит уродовать себя»: Собчак прошлась по бывшей пассии Тимати

3 августа 2022 17:20
«Хватит уродовать себя»: Собчак прошлась по бывшей пассии Тимати

Журналистка не оценила преображение Алены Шишковой.

Ксения Собчак хоть и проводит время на Сардинии, но все равно остается в курсе всех последних новостей и с удовольствием обсуждает их с фолловерами. Так, накануне она не смогла пройти мимо метаморфоз Алены Шишковой. В соцсетях модель продемонстрировала новую стрижку, отметив, что решилась на челку. И Собчак прошлась по бывшей возлюбленной рэпера Тимати, опубликовав ее снимок в Telegram-канале с ироничной подписью. В тексте она высмеяла всех, кто считает челку хорошей идеей, прямо намекая на смену имиджа Алены.

«Хватит уродовать себя»: Собчак прошлась по бывшей пассии Тимати

Подписчики Ксении подхватили ее мнение и подчеркнули, что с новой стрижкой Шишкова стала выглядеть безвкусно и просто. Тем более, что модель не последовала модным тенденциям, а выбрала традиционную прямую челку, которая смотрелась несколько неестественно.

«Ужасно», «Хватит уродовать себя», «Больше на парик похоже», «Если бы еще те, кто отвечает за ее имидж, делали бы это хорошо!», «Человек вообще не чувствует себя», — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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