«Хватит уродовать себя»: Собчак прошлась по бывшей пассии Тимати

Ксения Собчак хоть и проводит время на Сардинии, но все равно остается в курсе всех последних новостей и с удовольствием обсуждает их с фолловерами. Так, накануне она не смогла пройти мимо метаморфоз Алены Шишковой. В соцсетях модель продемонстрировала новую стрижку, отметив, что решилась на челку. И Собчак прошлась по бывшей возлюбленной рэпера Тимати, опубликовав ее снимок в Telegram-канале с ироничной подписью. В тексте она высмеяла всех, кто считает челку хорошей идеей, прямо намекая на смену имиджа Алены.

Подписчики Ксении подхватили ее мнение и подчеркнули, что с новой стрижкой Шишкова стала выглядеть безвкусно и просто. Тем более, что модель не последовала модным тенденциям, а выбрала традиционную прямую челку, которая смотрелась несколько неестественно.