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«Хватит кутаться в перья»: 55-летнего Киркорова поставили на место

4 июля 2022 17:55
«Хватит кутаться в перья»: 55-летнего Киркорова поставили на место

Известный блогер высмеяла наряды исполнителя.

Роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова нередко вызывали нападки хейтеров. Поп-короля ругали за обилие стразов на костюмах, яркие цвета и перья. Он не обращал внимание на критику, любовно подбирая наряды и выкладывая за них тысячи долларов. На днях он объявил о том, что собирается несколько изменить гардероб и, например, отказаться от любимого бренда Dolce&Gabbana.

И пользователи соцсетей тут же призвали Киркорова воспользоваться этой возможностью, чтобы сменить все стразы и броские детали на более привычный стиль. Лена Миро отметила возраст исполнителя, подчеркнув, что в 55 лет многие уже становятся дедушками.

«Хватит кутаться в перья», — заявила она в ЖЖ, поставив певца на место.

Правда, подписчики Миро предположили, что так легко от эпатажных нарядов Киркоров не откажется. А нишу западных модельеров вскоре займут предприимчивые отечественные дизайнеры.

«Филипп платежеспособен, и от желающих сшить ему пиджак с перьями отбоя не будет!» — написали комментаторы.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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