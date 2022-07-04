«Хватит кутаться в перья»: 55-летнего Киркорова поставили на место

Роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова нередко вызывали нападки хейтеров. Поп-короля ругали за обилие стразов на костюмах, яркие цвета и перья. Он не обращал внимание на критику, любовно подбирая наряды и выкладывая за них тысячи долларов. На днях он объявил о том, что собирается несколько изменить гардероб и, например, отказаться от любимого бренда Dolce&Gabbana.

И пользователи соцсетей тут же призвали Киркорова воспользоваться этой возможностью, чтобы сменить все стразы и броские детали на более привычный стиль. Лена Миро отметила возраст исполнителя, подчеркнув, что в 55 лет многие уже становятся дедушками.

«Хватит кутаться в перья», — заявила она в ЖЖ, поставив певца на место.

Правда, подписчики Миро предположили, что так легко от эпатажных нарядов Киркоров не откажется. А нишу западных модельеров вскоре займут предприимчивые отечественные дизайнеры.