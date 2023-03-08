Хватит издеваться над сказками: что сделали с феей Динь-Динь в новом фильме от «Диснея» (фото)

Фанатам Питера Пэна cнова сделали больно. Возмущенную реакцию вызывал представленный компанией Disney трейлер фильма «Питер Пэн и Венди», где фею Динь-Динь играет чернокожая актриса Яра Шахиди.

Комментарии к опубликованному в одной из социальных сетей ролику для фильма, который выйдет в апреле этого года, предусмотрительно отключили, но поклонников знаменитой сказки Джеймса Барри это не остановило. В Сети возмущались не только тем, что студия паразитирует на старых сюжетах, но и тем, что продвигает чернокожих актеров на роли, изначально не ассоциировавшиеся с их внешностью (как голубоглазая блондинка Динь-динь в книге о Питере Пэне).

«Вы убиваете мою любимую классику, как хорошо, что можно посмотреть оригинал», «Это выглядит настолько плохо, что даже смешно», — негодуют в Интернете. Другие пользователи увидели в стратегии анимационного гиганта ущемление прав афроамериканцев за то, что им дают роли, изначально сыгранные белыми актерами.