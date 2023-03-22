Хуже уже не снимали: этот советский фильм убрали на полку, чтобы не позориться

Если на звание главного шедевра советского кинематографа претендует немало картин, то с худшим фильмом дела обстоят иначе. Критики и зрители едины во мнении, что самой плохой в СССР стала картина Григория Александрова под названием «Русский сувенир».

Премьера проекта состоялась в 1960 году. Жанр агиткомедии, в котором снят фильм, и предопределил его полный провал. Картину, в которой засветилась Любовь Орлова, пришлось показывать в пустых залах — ее сюжет так и не смог заинтересовать зрительскую аудиторию. В результате, чтобы избежать еще большего позора, ленту было решено убрать в архив и никогда больше оттуда не доставать.

Тем не менее теперь «Русский сувенир» можно посмотреть на просторах Сети. Однако и сегодня отзывы о нем крайне отрицательные. «Тут не просто перебор — тут полный маразм», «Неудивительно, что эту картину стараются предать забвению. Фильм раздражал и тогда, сразу после выхода, и сейчас», — подмечают интернет-пользователи.