Хуже еды для коровы: от каких блюд в советском кино иностранцы пришли в ужас

Несколько иностранцев согласились на любопытный эксперимент, который сводился к тому, что им нужно было попробовать на вкус парочку блюд из известных советских картин. Результат оказался весьма неожиданным.

Первым в списке оказался салат «Щетка», который Василий в фильме «Любовь и голуби» приготовил для Раисы Захаровны. Поскольку она придерживалась правил здорового питания, то блюдо состояло исключительно из сырой морковки, свеклы и капусты. Иностранцам такое угощение не понравилось. «Что за еда для коровы?» — возмутились они.

Затем участникам эксперимента предложили «икру баклажанную, заморскую» из комедии «Иван Васильевич меняет профессию». И это блюдо тоже не воодушевило иностранцев, которых смутили и его консистенция, и цвет, и вкус.

Но хуже всего оказалось рагу из ленты «Трое в лодке, не считая собаки». Герои фильма сильно изменили оригинальный ирландский рецепт, включающий в себя баранину, картофель, лук, чеснок, морковь, растительное масло и зелень. Готовили они из всего, что нашли под рукой. В ход пошли и кусок пирога со свининой, и кусок вареной грудинки, и половина банки консервированного лосося. Впрочем, здесь иностранцев понять можно: вряд ли и россиянам такой обед пришелся по душе.