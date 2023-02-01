Худсовет был в ужасе: никогда не угадаете, кто мог стать «Маленькой Верой»

Наталья Негода стала главной звездой СССР конца 80-х после выхода на экраны драмы «Маленькая Вера». Картина сразу же стала народным хитом, в том числе и из-за игры Негоды, но, как оказалось, изначально создатели фильма предполагали совсем другую актрису на главную роль.

Как признавался режиссер Василий Пичул, когда он увидел сценарий фильма, то в первую очередь подумал о Яне Поплавской, которая в то время была уже известна зрителям. Она успела сняться в лентах «Суета сует», «Переходный возраст», а самой известной ее работой стала сказка «Про Красную Шапочку».

Поплавская и сама была согласна появиться в картине, но художественный совет не оценил эту идею. Как отметили чиновники и цензоры, экранная Красная Шапочка, которая стала героиней всех советских детей, не может появиться в таком откровенном фильме.

В итоге Пичулу пришлось искать другую артистку. После нескольких кастингов он остановил свой выбор на Негоде, которой было 25 лет, и не ошибся с выбором. Роль Веры Марининой стала главной в карьере артистки и сделала ее символом перестройки.