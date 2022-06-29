Худший месяц года: эти 4 знака Зодиака рискуют в июле 2022 потерять всё

Этим знакам стоит приготовиться к наступлению черной полосы в их жизни.

К сожалению, неблагоприятные жизненные периоды бывают у всех людей. Карьера, личная жизнь, самочувствие и взаимоотношения с близкими – проблемы могут поджидать как в одной из этих сфер, так и во всех сразу. Астрологи рассказали, какие знаки зодиака столкнутся с неприятностями в июле 2022 года, а также дали советы, как помочь самому себе в непростое время.

Близнецы

Звезды предупреждают, что в середине лета карьерный рост Близнецов значительно "провиснет". С каждым днем уроженцам знака будет дано все меньше возможностей проявить себя. Если они будут и дальше вести себя пассивно и неуверенно, рискуют остаться ни с чем.

В любви Близнецов также ожидает разочарование – придется либо взять паузу, либо отпустить партнера навсегда.

На фоне всех этих неприятностей могут возникнуть проблемы со здоровьем. Музыка, книги, хобби помогут восстановить ресурсы.

Скорпион

Представители водного знака в июле 2022 года испытают настоящий упадок сил. Все дело в том, что их ожидает серьезный удар по самооценке. Возможно, что на работе руководство или коллеги начнут сомневаться в способностях Скорпиона.

Самолюбие уроженца знака будет задето, потому он погрузится в самокопание, самоуничижение и зависть по отношению к более талантливым, по его мнению, людям.

Астрологи советуют поменьше жалеть себя и побольше делать – только поступками Скорпион вернет доверие окружающих.

Стрелец

Энергичные и целеустремленные Стрельцы тяжело переживают периоды, когда им приходится вынужденно сидеть на одном месте и бездействовать.

В июле 2022 года небесные светила предрекают уроженцам огненного знака именно такой сценарий – из-за проблем со здоровьем Стрельцам придется повременить с приключениями и активным образом жизни.

С другой стороны, нет худа без добра – уж лучше решить проблемы сейчас, на ранней стадии, чем позднее расхлебывать куда более серьезные последствия.

Рыбы

Для чувствительных и эмоциональных Рыб нет ничего хуже, чем ощущать себя уязвимыми. Они терпеть не могут ситуации, в которых их мысли, чувства, поступки становятся достоянием общественности, и кто угодно может нанести им душевную рану.

Астрологи предупреждают, что подобное происшествие может случиться с Рыбами в июле, на работе или в личной жизни – кто-то серьезно предаст их и разболтает их заветные тайны.

Спасительной гаванью в неприятной ситуации станут друзья и близкие.