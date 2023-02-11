Худший фильм в истории кино: почему американки готовы смотреть его ежедневно

Нередко бывает так, что зрители и кинокритики воспринимают один и тот же фильма совершенно по-разному. Эта история произошла с картиной «Телохранитель», в которой снялись актер Кевин Костнер и легендарная певица Уитни Хьюстон.

С момента выхода ленты прошло больше 30 лет, но до сих пор поклонники, а особенно поклонницы, пересматривают ее с придыханием. Сейчас «Телохранитель» можно отнести к разряду культовых фильмов, но после премьеры критики не оставили от ленты камня на камне. Драму назвали самым бездарным проектом за всю киноисторию. А главных актеров номинировали на антипремию «Золотая малина». Но у зрителей было свое мнение.

Фильм стал настоящим хитом и с лихвой окупился в прокате — при затраченных 25 млн долларов «Телохранитель» собрал 120 млн на родине и 400 млн по миру. К слову, к такому зрительскому успеху не были готовы даже создатели фильма. Сценарист Лоуренс Кэздан даже связал это с мистикой. Он так и не смог объяснить, почему «Телохранитель» стал хитом и особенно полюбился американским зрительницам. Вероятно, дело в потрясающем саундтреке, любовной линии и мужественном герое Кевина Костнера.