Худой, лицо перекошенное: Гайдай снялся в своем же фильме, но его узнали единицы

В последнем фильме Леонида Гайдая была роль, которую он не мог доверить даже самому выдающемуся актеру. В ленте «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» режиссер сыграл самого себя, но почти никто из зрителей его так и не узнал.

Персонаж у мэтра советского кино был второстепенный. Наверняка многие запомнили сцену, в которой полицейские выносят из казино обезумевшего худого старика с перекошенным лицом. Так вот это Леонид Иович собственной персоной.

Постановщик был любителем азартных игр, поэтому в казино «Атлантик-Сити», где шла работа над лентой, не мог держать себя в руках. Если члены съемочной группы теряли своего начальника, то шли прямиком к игровым автоматам и непременно находили там знаменитость. Вот почему он так убедительно смотрелся в образе сумасшедшего лудомана, оказавшегося бессильным перед своей страшной зависимостью.