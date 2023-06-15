Худой и без фирменной лысины: такой Бурунов способен вскружить голову любой (фото)

Сергей Бурунов не раз попадал в рейтинги самых сексуальных российских актеров, что у многих вызывает сильное недоумение. Актеру далеко до эффектного мачо. Его внешность противоречит всем стандартам мужской красоты.

Лишний вес и лысина — это совсем не то, что женщины ценят в противоположном поле. Однако Бурунов, обладая и тем, и другим, смог добиться успеха. Впрочем, артист не всегда был таким, каким поклонники увидели его в «Полицейском с Рублевки».

На заре актерской карьеры Сергей еще был подтянутым стройным красавцем с пышной шевелюрой и редкой щетиной. Такой Бурунов точно способен вскружить голову любой. Правда, в этом образе его помнят, пожалуй, только самые преданные фанаты. Страшно представить, что было бы, если бы артист сохранил столь потрясающую форму. Наверняка затмил бы самого Леонардо ДиКаприо, которого всегда озвучивает при дубляже.