Худощавого мальчика из «Классного мюзикла» не узнать: что он с собой сделал

2005 год ознаменовался крутым поворотом в карьере Зака Эфрона, который до этого довольствовался эпизодическими появлениями в сериалах. Ему доверили главную роль в молодежном проекте «Классный мюзикл». Его герой — баскетболист Трой Болтон — покорил сердца поклонниц. Худощавый мальчик с длинной челкой свел с ума многих зрительниц.

За прошедшие 17 лет Эфрон устойчиво обосновался в Голливуде, став востребованным актером. Правда, от персонажа «Классного мюзикла» в нем осталось очень мало. Сейчас 35-летний актер превратился в брутального мужчину, судя по снимкам в соцсетях. Более того, для новой роли рестлера в одном из фильмов ему пришлось спешно набирать мышечную массу. Чтобы стать качком, Зак каждый день занимался в тренажерном зале и принимал стероиды. Он поправился на 12 килограммов, поэтому его едва узнают фанатки.

Перемены произошли и с лицом звезды. Еще в прошлом году репортеры обратили внимание на острые углы скул и выступающий подбородок Эфрона. Сплетники предположили, что актер обратился к пластическим хирургам, чтобы выглядеть мужественнее. Слухов было так много, что их поспешил опровергнуть сам Зак: по его словам, он восстанавливался после травмы челюсти, которая и изменила его облик.