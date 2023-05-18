Худоба оказалась некстати: при взгляде на пышку из «Стиляг» станет не по себе

Фильм «Стиляги» может похвастаться блестящим актерским составом. Одну из ролей исполнила красавица Екатерина Вилкова, которая в то время обладала пышными формами.

С тех пор прошло больше десяти лет, и артистка изменилась до неузнаваемости. Вилкова похудела на 15 килограммов и превратилась в тростинку: у нее впалые щеки, тонкие руки, бледное лицо. Выделяются лишь ее огромные глаза.

Взволнованные поклонники уже начали бить тревогу, ведь Екатерина выглядит слишком изможденной. Ей всего 38, но ей можно дать на 5-7 лет больше. От очаровательного круглого личика уже ничего не осталось, и это совершенно не идет актрисе. Екатерина явно перестаралась с диетами и в итоге «сдулась».

Также все силы Вилковой уходят на семью и воспитание детей. Звезда «Стиляг» замужем за Ильей Любимовым, известным по роли Воропаева из сериала «Не родись красивой». У супругов двое детей — дочь Павла и сын Петр. Актеры вместе уже больше десяти лет и души не чают друг в друге.