Хозяйку из «Обыкновенного чуда» ненавидели все женщины в СССР: все дело в ее муже (фото)

Ирина Купченко считается одной из лучших актрис своего поколения. Сдержанный и глубокий типаж ее героинь всегда подкупал зрителей, достаточно вспомнить ее роль хозяйки из «Обыкновенного чуда». Однако Купченко нравилась далеко не всей аудитории, и виной тому был ее муж.

Любовью всей жизни актрисы стал Василий Лановой, с которым она прожила 49 лет. Артист считался главным красавцем советского кино. Лановой блистал в картинах «Анна Каренина», «Алые паруса» и «Офицеры». Женщины сходили с ума от его образа: статный, харизматичный и мужественный типаж. Немудрено, что Василий Семенович стал негласным секс-символом СССР. Как только он женился на Купченко, на актрису стали смотреть с нескрываемой завистью и ненавистью. Многие задавались вопросом: как этой «серой мышке» удалось захомутать такого роскошного мужчину?

Но, несмотря на эти пересуды, Лановой и Купченко смогли построить крепкую семью. В их браке родилось двое сыновей. К сожалению, младший скончался десять лет назад. А в 2021 году не стало и самого Ланового. Любящая и любимая супруга Ирина Купченко была с ним до последнего дня его жизни.