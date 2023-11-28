Хотели стать актерами, а попали в психушку: участь детей Смоктуновского вызывает оторопь

Звезда комедии «Берегись автомобиля» всю жизнь мечтал, чтобы его творческий род продолжился в потомках. Однако наследники разочаровали Иннокентия Смоктуновского.

Актер души не чаял в Филиппе и Марии, потворствуя в детстве всем их капризам. Сын Смоктуновского так и не смог закончить Щукинское училище, некоторое время проработал на театральной сцене и сыграл несколько ролей в кино. Затем Филипп начал пробовать себя в переводах литературы, но и там не нашел успеха.

После того как распался его брак, он опустился, перестал заботиться о собственной внешности и, по слухам, прибрел зависимость от запрещенных веществ. Окончательно подорвала психическое состояние Смоктуновского-младшего смерть матери. Он отказался от еды и за несколько дней превратился в скелет.

Медики поместили его в психиатрическую больницу. Филипп скончался в 2022 году: перед смертью в мужчине невозможно было узнать наследника интеллигентной семьи.

Лечение в клинике пришлось пройти и дочери Смоктуновского. Мария в молодости иногда появлялась в фильмах вместе с отцом, но самостоятельные шаги в кинематографе так и не сделала. Позже близкие признавались, что дочь артиста ведет себя неадекватно. После спецлечебницы она полностью оградила себя от окружающих.