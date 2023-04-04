Хоть сейчас в Голливуд: вы не узнаете писаря из «Солдат» в этой роли (фото)

Сериал «Солдаты» стал для многих молодых актеров отличным стартом в карьере. Нодар Джанелидзе сыграл в ленте писаря Звягина и сразу же запомнился зрителям своей колоритной внешностью. «Солдаты» стали первой серьезной работой для актера. Затем последовали роли в картинах «Туман-2», «Золото Трои», «Пятая стража».

Нодар стал узнаваемым актером после выхода сериала «Мушкетеры Екатерины», где он сыграл Гришу Горемыкина. Здесь Джанелидзе не узнать: он предстал в парике, который преобразил его внешность и скрыл большие уши. Этот образ превратил Нодари в статного рокового красавца, который может соблазнить любую даму одним взглядом. Такой типаж снискал бы бешеную популярность в Голливуде.

Позднее Джанелидзе снялся в таких кинохитах, как «Сталинград», «Брестская крепость», также он появился в сериалах «Интерны» и «Анна Герман». Что касается личной жизни 42-летнего Джанелидзе, то о ней очень мало информации. Актер тщательно скрывает от общественности все подробности.