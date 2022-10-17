Хоть сейчас на съемки: народ ахнул при виде Маши Шаталиной из «Моей прекрасной няни»

Екатерина Дубакина стала известна зрителю после роли в «Моей прекрасной няне». Артистка воплотила образ старшей дочери Максима Шаталина Маши и сразу же завоевала сердца миллионов поклонников. После завершения сериала она решила остаться в актерской профессии и активно развивает свою карьеру.

В своих социальных сетях Дубакина регулярно рассказывает о профессиональных достижениях. Она создала собственный театр ТДМ с молодыми артистами, а также появляется в телевизионных проектах. Например, ее можно увидеть в проектах «Самогонщицы» и «Только по любви».

При этом поклонники отмечают, что с момента выхода популярного ситкома артистка практически не изменилась. В блогах знаменитости до сих пор можно увидеть десятки комментариев, в которых пользователи Сети осыпают комплиментами Дубакину и отмечают, что все еще легко узнают в ней любимую героиню.