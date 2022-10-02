Хоть сейчас на экраны: не поверите, как главный «индеец» СССР выглядит сегодня

Он до сих пор сам выполняет сложнейшие трюки.

В 60-70-е годы актер Гойко Митич прославился благодаря ролям мощным и суровых индейцев в восточногерманских фильмах. Иронично, что Митич – серб по национальности – играл представителей далекого народа. Получить свою первую звездную роль в картине «Сыновья Большой Медведицы» актеру позволила брутальная внешность и спортивное телосложение. Гойко Митича полюбил весь соцблок, а вот в США фильмы про вольнолюбивых индейцев запретили, сочтя это «искажением американской истории».

После распада Югославии Митич стал сербским гражданином. В начале нулевых знаменитый серб получил немецкое гражданство и переехал в Берлин. Не забывает Гойко Митич и своих поклонников в России. В 2019 году актер снялся в российско-сербском боевике «Балканский рубеж», где впервые сыграл не индейца, а серба. На съемках Митич наотрез отказался от дублеров, выполнив трюки самостоятельно.