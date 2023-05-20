Хорошо умеют слушать: женщины этого знака Зодиака самые неразговорчивые

Научные исследования подтверждают, что представительницы прекрасного пола разговаривают гораздо больше, чем мужчины. “Моя вчера опять провисела не телефоне. Такое ощущение, что ее подруга завтра уезжает, причем на другую планету, и им надо срочно обсудить все на свете”, - жалуются джентльмены на своих болтливых избранниц. Однако среди дам есть и те, что предпочитают слушать своего собеседника, и говорят преимущественно по делу. Они появляются на свет под определенным знаком зодиака - рассказываем, под каким.

Козерог

“Молчание - золото”, - кажется, именно этого принципа придерживаются представительницы земного знака.

Женщина-Козерог не любит молоть языком понапрасну, если она и открывает рот, то только по делу. Каких-нибудь глупостей от нее не дождешься - вот еще, станет она тратить время на пустые беседы!

В то время как подружки - охотницы до сплетен обсуждают, с кем вчера Маша ходила на свидание и сколько стоят новые сережки Даши, дама-Козерог хранит загадочное молчание. Оказавшись в компании приятельниц, обожающих перемывать косточки, она вряд ли присоединиться к их хору и с жаром включится в обсуждение.

Не всем по нраву такая молчаливость женщины-Козерога. Время от времени кто-нибудь в компании нет-нет да упрекнет ее в высокомерии - мол, пока все болтают, как простые смертные, она лишь поглядывает снисходительно. Но уроженка знака обязательно найдет такие слова, которые поставят недовольных на место.

Со своим партнером представительница земной стихии тоже немногословна.

Она не станет надоедать пустой болтовней после тяжелого рабочего дня, пилить по пустякам - да и для более серьезных разговоров дама-Козерог предпочитает иной тон. Мужья и избранники этого знака нарадоваться не могут на свою неболтливую вторую половинку.

Все дело в том, что женщина-Козерог в большей степени ориентирована на внутреннее, а не на внешнее. Она сконцентрирована на своих мыслях, а не на тех пустяках, которые навязывают ей окружающие. Уроженка земного знака умеет поставить барьер, отделить важное от ненужной шелухи.

При этом, конечно, ничто человеческое ей не чуждо и время от времени дама-Козерог испытывает потребность выговориться.

Только обращается она с ней либо к проверенным людям, которые точно не разболтают ее секреты, либо к психологу, разговор с которым априори конфиденциален.