Хорошо, что одумался: Меньшов предлагал этой актрисе стать Захаровной в фильме «Любовь и голуби»
Не получилось, не срослось.
Владимир Меньшов был в шаге от роковой ошибки. Его картина «Любовь и голуби» могла стать провальной — все из-за одной артистки.
Изначально роль Раисы Захаровны предназначалась не для Людмилы Гурченко. Коварную разлучницу должна была сыграть Татьяна Доронина. Персонаж создавался специально под нее.
Однако в последний момент режиссер одумался. Он не дал Людмиле Марковне спокойно провести отпуск в Гаграх и попросил появиться на съемочной площадке. Доронина же снялась в главной роли в картине «Валентин и Валентина», которая, стоит отметить, по популярности и рядом не стояла с шедевром о жизни Кузякиных.
Между тем зрители только рады тому, что сотрудничество Меньшова и Татьяны Васильевны не состоялось.
«Сработал закон „все, что ни делается, то к лучшему“», «Ну какая из Дорониной Захаровна? Актриса чудесная и талантливая, но это не ее роль», — пишут в Сети.