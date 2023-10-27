Хорошо, что одумался: Меньшов предлагал этой актрисе стать Захаровной в фильме «Любовь и голуби»

Владимир Меньшов был в шаге от роковой ошибки. Его картина «Любовь и голуби» могла стать провальной — все из-за одной артистки.

Изначально роль Раисы Захаровны предназначалась не для Людмилы Гурченко. Коварную разлучницу должна была сыграть Татьяна Доронина. Персонаж создавался специально под нее.

Однако в последний момент режиссер одумался. Он не дал Людмиле Марковне спокойно провести отпуск в Гаграх и попросил появиться на съемочной площадке. Доронина же снялась в главной роли в картине «Валентин и Валентина», которая, стоит отметить, по популярности и рядом не стояла с шедевром о жизни Кузякиных.

Между тем зрители только рады тому, что сотрудничество Меньшова и Татьяны Васильевны не состоялось.