Хорош, но есть одно но: первого красавчика в русском кино подняли на смех

Современное российское кино славится красавцами-актерами. Совсем скоро признанного секс-символа Данилу Козловского с пьедестала потеснит внук советского артиста Олега Янковского — Иван Янковский. Он стал узнаваемым после выхода скандальной драмы «Текст», а сейчас зрители могут лицезреть актера в детективе «Фишер».

В новом сериале Иван играет одну из главных ролей. Сюжет рассказывает о маньяке по прозвищу Фишер, который орудовал в перестроечную эпоху. Янковский предстал в образе следователя Евгения Бокова. Для этой роли Иван раскачался и превратился в настоящего мачо. Однако многих зрителей рассмешила одна черта, которая смазала все впечатление от образа.

По сюжету герой Янковского — житель Ростова. В течение всего сериала актер пытается имитировать южный акцент, используя «шо» и характерные «гэканья». Однако все это звучит неестественно, да и все остальные слова Иван произносит по-московски. Поэтому его персонаж выглядит недостоверным, а его речь нарушает целостный портрет Бокова. Об этом промахе Янковского и создателей сериала пишет ТГ-канал «Антиглянец».