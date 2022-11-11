Холли Берри получила полмиллиона за эти 10 секунд: мужчины точно захотят увидеть

Холли Берри считается одной из самых успешных актрис Голливуда. Знаменитость приняла участие во множестве ярких проектов, но триллер «Пароль „Рыба-меч“» особенно сильно запомнился поклонникам.

Дело в том, что в картине артистка предстает перед зрителями обнаженной. Она в течение 10 секунд показывает свой бюст, который после изящно прикрывает книгой. Актриса крайне редко соглашается на такие предложения, поэтому смелые кадры стали большим удивлением для фанатов.

Как позднее признавались создатели фильма, изначально Берри не планировала сниматься обнаженной. Она поддалась уговорам только из-за дополнительных выплат: ради 10 секунд ее гонорар увеличился с двух до двух с половиной миллионов долларов.

Поклонники же остались в восторге от откровенного эпизода. В социальных сетях можно встретить множество комплиментов Берри, в которых фанаты расхваливают ее красоту и фигуру.