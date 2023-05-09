Ходячий скелет: дочь Толкалиной и Кончаловского шокировала народ после похудения

Мария, дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, прежде была недовольна своей внешностью. Чувствовать себя привлекательной звездной наследнице мешал лишний вес, поэтому она решила от него избавиться.

За девять месяцев Марии удалось похудеть на 30 килограммов. Она призналась, что в этом ей помогли не только правильное питание и активные занятия спортом. Перед Кончаловской был вдохновляющий пример ее матери — красивой и успешной актрисы, успевающей строить карьеру и следить за собой.

Однако кардинальное преображение Марии шокировало народ. В социальных сетях под ее снимками интернет-пользователи выдвигают самые смелые предположения. Одни считают, что дочь Толкалиной сильно похудела, поскольку серьезно больна. Другие полагают, что ради стройной фигуры она «обрезала желудок».

В любом случае подписчики сходятся во мнении о том, что новая фигура не красит 21-летнюю Марию, которая теперь похожа на ходячий скелет.