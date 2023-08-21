Ходячий скелет: Дана Борисова напугана преображением пожилой матери

Пока Дана Борисова добивалась идеального тела с помощью пластики, ее мама действовала по старинке. Екатерина Ивановна села на диету, и первое время все шло как надо.

Женщина скинула 12 кило: ее вес снизился с 69 до 57 килограммов. Такой результат нравился родительнице телеведущей, и она захотела вернуть в свой рацион углеводы. Но, чтобы сделать это, нужно было разрешение «спонсора».

Екатерина Ивановна худела в онлайн-группе под чужим руководством по специальной 12-шаговой программе. Не получив ответа на свой вопрос, она не решилась нарушить запрет, из-за чего продолжила таять на глазах. В настоящее время ее вес составляет меньше 50 кило.

Теледива не на шутку напугана преображением пожилой матери, прекратившейся в живой скелет. Знаменитость призналась, что ситуация вышла из-под контроля. Екатерина Ивановна, у которой, по словам дочери, не осталось тела и мышц, не может заставить себя полноценно питаться. Судя по всему, без вмешательства врачей тут не обойтись.