Ходячие катастрофы: хуже всего с лучшим советским мюзиклом поступили не цензоры, а танцор и композитор

«31 июня» — трогательная сказка о волшебной любви принцессы из 12-го века к художнику из 21-го. Злой волшебник колдует так, что они встречаются в несуществующий день — 31 июня. А за случайной встречей следует любовь. Далее героям предстоит осуществить путешествие во времени, но не одно, чтобы победить злого колдуна и быть счастливыми.

«31 июня», кстати, был одним из первых телевизионных мюзиклов в СССР. Проблемы со съемками начались в самом начале. Александр Зацепин, который написал музыку к проекту, впоследствии рассказывал, что ему говорили заменить исполнителей и запретить всю картину.

Ставили палки в колеса и цензоры, а некоторые актеры «отваливались» на этапе предварительного просмотра. Кино все же увидело свет. Правда, ровно один раз, 31 декабря 1978 года. Сразу после этого единственного показа мюзикл отправился на полку.

Виноват был игравший главную роль артист балета. Александр Годунов улетел на гастроли и больше не вернулся в СССР. Годунов попросил в США политического убежища и остался в Штатах.

А затем эмигрировал и обиженный Зацепин. Лента пролежала на пыльной полке целых восемь лет, но все же вернулась на голубые экраны.