Ходил под каблуком полвека: правда о браке маршала советского кино удивит любого

Знаковой ролью для Михаила Ульянова стал образ легендарного маршала Жукова. Актер сыграл его в разных проектах около двух десятков раз. Для полноты раскрытия истории героя Ульянов сам встречался с разными военачальниками, читал книги о маршале, смотрел кинохронику. При этом он мог талантливо играть и другие роли, тем более что отбоя от предложений не было. Михаилу доверяли и образы жестких руководителей, и трусливых предателей. Но в памяти он все равно остался маршалом советского кино.

А в реальной жизни военачальник из кино был отъявленным подкаблучником и совсем этого не стеснялся. Сразу после выпуска из училища, оказавшись в театре имени Вахтангова, он смог обратить на себя внимание примы Аллы Парфаньяк. Ульянов был поклонником актрисы и красиво за ней ухаживал. Она как раз тогда переживала крушение брака с Николаем Крючковым и подумывала о разводе. Михаилу удалось завоевать не только ее расположение, но и подружиться с сыном актрисы. В 1959 году пара зарегистрировала брак, а в вскоре их семья пополнилась еще и дочкой.

Парфаньяк оставила съемки и театр ради семьи. Дома она была настоящей хозяйкой и все держала в своих руках. Актер не скрывал, что главной в их отношениях была Алла, он же послушно следовал всем ее указаниям. Именно ради жены Михаил оставил пагубные привычки. Вместе они счастливо прожили полвека: в 2007 году актер скончался, а супруга пережила лишь его на два года.