Ходченкова не у дел: эту спорную актрису удостоили звания лучшей в России

Светлана Ходченкова за годы карьеры завоевала армию поклонников по всей стране. Артистка регулярно получает профессиональные премии, а ее проекты становятся одними из самых успешных в отечественном кинематографе. Однако в этом году зрители не признали Ходченкову актрисой года.

Свои симпатии зрители отдали Юлии Пересильд. За звезду амбициозного фильма «Вызов», как передает ВЦИОМ, проголосовало 11% россиян. При этом с участием знаменитости за этот год вышло всего лишь три проекта, а сама Пересильд неоднократно сталкивалась с многочисленной критикой.

На втором месте в рейтинге расположилась Ходченкова, а замыкает тройку лидеров Екатерина Гусева. Помимо этого, зрители отдали свои голоса за Елизавету Боярскую, Любовь Аксенову и других знаменитостей, которые, по их мнению, внесли заметный вклад в развитие отечественного кинематографа.