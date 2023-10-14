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Ходченкова не у дел: эту спорную актрису удостоили звания лучшей в России

14 октября 2023 17:30
Ходченкова не у дел: эту спорную актрису удостоили звания лучшей в России

Большая часть публики была единогласна в своем мнении.

Светлана Ходченкова за годы карьеры завоевала армию поклонников по всей стране. Артистка регулярно получает профессиональные премии, а ее проекты становятся одними из самых успешных в отечественном кинематографе. Однако в этом году зрители не признали Ходченкову актрисой года.

Свои симпатии зрители отдали Юлии Пересильд. За звезду амбициозного фильма «Вызов», как передает ВЦИОМ, проголосовало 11% россиян. При этом с участием знаменитости за этот год вышло всего лишь три проекта, а сама Пересильд неоднократно сталкивалась с многочисленной критикой.

На втором месте в рейтинге расположилась Ходченкова, а замыкает тройку лидеров Екатерина Гусева. Помимо этого, зрители отдали свои голоса за Елизавету Боярскую, Любовь Аксенову и других знаменитостей, которые, по их мнению, внесли заметный вклад в развитие отечественного кинематографа.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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