Хоббиты из «Властелина колец» довели зрителей до слез одним фото

В 2001 году на экраны вышел фильм «Властелин колец: Братство Кольца», положивший начало легендарной трилогии о мире Средиземья. За общих восемь лет работы над картинами актеры, исполнявшие центральные роли, успели подружиться. На память они даже сделали себе небольшие татуировки. Трилогия собрала бесчисленное количество кинонаград — одних «Оскаров» фильмам досталось сразу 17!

К радости фанатов «Властелина колец», недавно выяснилось, что актеры и сейчас не теряют связи друг с другом. В этом году они доказали это общим снимком в Сети, от которого поклонники даже прослезились из-за ностальгии. Элайджа Вуд, Шон Эстин, Билли Бойд и Доминик Монаган сделали фото за столом в ресторане, забавно подписав его «Возвращение хоббитов». Именно эти актеры исполнили во франшизе главные роли низкорослых человечков из вымышленной расы, которые смогли спасти мир.