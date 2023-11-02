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Хмельницкая закрутила роман с молодым красавцем: Кеосаян и близко не так хорош

2 ноября 2023 06:00
Хмельницкая закрутила роман с молодым красавцем: Кеосаян и близко не так хорош

Развод не всегда во вред.

После развода с Тиграном Кеосаяном Алену Хмельницкую все вокруг жалели. Дескать, упустила видного мужчину, который променял ее на Маргариту Симоньян.

Но свои страдания по поводу разрыва с режиссером Хмельницкая публике не продемонстрировала. И теперь понятно почему. Развод спустя 20 лет совместной жизни вовсе не стал для красавицы-актрисы поводом впасть в депрессию. Наоборот, он открыл портал в новую жизнь.

Сейчас Хмельницкая счастлива в объятиях бизнесмена Александра Синюшина. И, кстати, разница в возрасте возлюбленных совершенно не смущает: избранник младше артистки на целых 13 лет.

Хмельницкая закрутила роман с молодым красавцем: Кеосаян и близко не так хорош
Фото: Кадр из телепередачи «Международная пилорама» на НТВ, legion-media.ru, unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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